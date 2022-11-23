Сегодня в Казани на улице Тукая из-за обледенения провода загорелся трамвай

Фото: МУП "Метроэлектротранс"

Сегодня в Казани между остановками «Улица Парижской Коммуны» и «Площадь Тукая» произошло возгорание на трамвайном вагоне №1316. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранса».

Уточняется, что причиной происшествия стало обледенение рабочего контактного провода и пантографа трамвая, в результате которого возникла электрическая дуга и загорелся ящик пантографа.

В результате инцидента никто не пострадал, а возгорание было оперативно ликвидировано экипажем трамвая.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, 3 марта в Казани, рядом с остановкой «Колхозный рынок», также из-за обледенения контактной сети задымился трамвай.



В октябре из-за ДТП на улице Серова от работы отстранили водителя одного из двух столкнувшихся трамваев.

В ходе рассмотрения всех обстоятельств, в том числе видео с регистратора, водитель одного из вагонов признал свою вину. Он рассказал, что действительно не убедился в правильности перевода стрелки и продолжил движение, вследствие чего столкнулся со встречным вагоном.



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Максим Кокунин