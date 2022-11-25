В Татарстане количество приостановок по кадастровому учету недвижимости уменьшилось более чем в два раза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане количество приостановлений при постановке недвижимости на кадастровый учет по сравнению с прошлым годом сократилось в 2,4 раза. Об этом сообщает Росреестр Татарстана.

В 2022 году поставлено на кадастровый учет почти 17 846 зданий, 29 333 помещения, 3 563 сооружения, 4 965 машино-мест, 199 объектов незавершенного строительства

— В этом году при постановке объектов недвижимости на кадастровый учет доля решений о приостановлении составила менее одного процента! В прошлом году таких решений было 3,2 процента. При этом хочу отметить, что для пилотных регионов, в том числе Татарстана, участвующих в создании Национальной системы пространственных данных (НСПД), предусмотрен показатель на конец этого года — 8% и его снижение до 2024 года — до 4%, — отметил и. о. заместителя руководителя Росреестра Татарстана Нияз Галиакбаров.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— С целью беспрепятственной постановки объектов недвижимости на кадастровый учет и минимизации ошибок кадастровые инженеры могут обратиться в Кадастровую палату за расширенной проверкой подготовленных документов (технические и межевые планы, акты обследования). По итогам анализа они получат аналитическую справку, где будут отображены допущенные ошибки, которые в свою очередь могут стать препятствием при постановке объекта недвижимости на кадастровый учет, — рассказал и. о. директора Кадастровой палаты по РТ Ильнур Хисматуллин.

Напомним, правительство России просубсидирует скидку на покупку деревянных домов. Ежегодно на предоставление субсидий планируют выделять около 300 млн рублей. Для участия в конкурсе Минпромторга, производители должны: подтвердить наличие производственных мощностей в России, наличие прейскуранта цен на домокомплекты, а также фиксировать скидки в договоре с покупателем.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Диана Фатыхова