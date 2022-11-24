Главное о коронавирусе на 24 ноября: день памяти жертв пандемии, чай против COVID-19

В Татарстане выявили 82 новых случая заболевания коронавирусом

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 82 человек. Всего на 24 ноября в республике зарегистрировано 190 074 случая коронавируса. Выздоровели за весь период 187 144 человека, за минувшие сутки — 77. Всего скончались 2 006 татарстанцев, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 34 человека.

Российские ученые выяснили, что чай помогает в борьбе с коронавирусом

За последние сутки в России выявили 5 784 случая коронавируса, выздоровели 6 112 человек. Таким образом, число случаев за все время выросло до 21 556 766, а выздоровевших — до 20 967 429. Госпитализировали за сутки 1 353 человека.



Умерли 58 россиян за сутки. За весь период в России от коронавируса скончались 391 680 человек.

Чай является эффективным методом в борьбе с коронавирусом. Это выяснили ученые Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ). В ходе эксперимента они исследовали несколько водные вытяжки чайных композиций в пакетиках разных сортов чая. Эффективность показали образцы черного чая с добавлением тимьяна алтайского и специи гвоздики, с добавлением семян тмина и корня дягеля, чайные композиции на основе зеленого чая с добавлением листьев мяты перечной и цветов лаванды или с добавлением кожуры апельсина и семян аниса.

Профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко рассказал, какие вопросы здравоохранения были подняты на саммите G20 в Бали. По его словам, из Китая сейчас идут «тревожны сообщения» на фоне роста заболеваемости коронавирусом в стране. «С этим надо разбираться и очень внимательно следить», — отметил он.

В Приамурье поступила первая партия насадок-распылителей для назальной вакцины. По словам главы региона Василия Орлова, ее начнут использовать в ближайшие дни. «Это более щадящий метод вакцинации для тех, кто боится уколов. На приобретение насадок из областного бюджета выделили более 283 тысяч рублей. Всего в Амурскую область поступило 30 000 таких насадок-распылителей. Сейчас их распределяют по медучреждениям региона. Начать вакцинироваться от ковида назально жители области смогут в ближайшие дни», — отметил он.

Фото: realnoevremya.ru

Медицина политизирована, особенно когда речь идет об инфекционных заболеваниях. Об этом заявил профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. «Одно дело, кому-то сделать операцию, это чисто медицинская проблема, а вот когда возникают вспышки заболевания, то тут уж политика скачет иногда впереди дыма паровоза: «Как же так? Как допустили? Почему?» На балийской конференции сидели политики и обсуждали медицинские темы — это уже политизация» — объяснил он.



Депутат Госдумы Сергей Леонов предложил учредить день памяти жертв пандемии коронавируса. Он напомнил о большом числе умерших от COVID — 19 в России. «Здоровье граждан — базовая ценность, от которой зависит будущее России. Мы живем в непростое время. Почти три года пандемия коронавирусной инфекции проверяла наше здравоохранение на прочность. Система работала на износ. Одни врачи героически шли в красную зону, как сейчас наши ребята на передовую, другие в тылу в поликлиниках справлялись с колоссальной нагрузкой, которая превышала нормативную в три-пять раз», — заявил он.

В Китае зафиксирован рекорд по росту заболеваемости коронавирусом

В мире коронавирусом нового типа на 09.23 (мск) заразились 639 577 932 раза, 6 625 979 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (98 503 462). На второй строчке — Индия (44 671 708), на третьей — Франция (159 551), на четвертой — Бразилия (35 082 036), на пятой — Германия (157 114).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 078 929). За ними следуют Бразилия (689 272), Индия (530 601), Россия (383 728, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 495).



За время пандемии было сделано 12 860 007 038 инъекций вакцины против коронавируса.



На прошедшей неделе заболеваемость коронавирусом в мире снизилась на 5%. По информации ВОЗ, за этот период заразился 2 433 581 человек. Кроме того, количество летальных исходов также сократилось на 13% (7 802 случая).

Фото: realnoevremya.ru

В Китае зафиксирован рекорд по росту заболеваемости коронавирусом за сутки. За прошедшие 24 часа в стране выявили 31 656 новых случаев заражения. Предыдущий рекорд зафиксирован 14 апреля — 29 411 новых заболевших.

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Елизавета Пуншева