СМИ: разработчик компьютерных игр Electronic Arts покинул Россию

Американский разработчик компьютерных игр Electronic Arts (ЕА), на счету которого популярные FIFA и Need For Speed, покинул Россию, сообщают «Известия» со ссылкой на источники.



Собеседники издания сообщили, что компания перенесла всю маркетинговую деятельность, связанную со странами СНГ, в свой офис в Польше.

Закрытие представительства в России создаст для региональных партнеров компании дополнительные сложности — они не смогут оперативно связываться с Electronic Arts и решать вопросы, связанные с технической поддержкой. У пользователей могут возникнуть проблемы с уже приобретенной игрой, отметил директор по стратегическим коммуникациям российских киберспортивных организаций ESforce Holding Ярослав Мешалкин.

Эксперты считают, что следствием ухода компании из России может стать выход будущих игр без перевода на русский язык.

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Маргарита Головатенко