Госдолг Татарстана на 1 ноября составил 97,6 млрд рублей

Кабинет министров Татарстана утвердил долговую политику на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Соответствующее распоряжение, опубликованное на официальном интернет-портале правовой информации, подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, долговая политика подготовлена для эффективного управления государственным долгом и снижения долговой нагрузки на бюджет.

Так, по данным на 1 января текущего года, общий объем госдолга Татарстана составлял 96,6 млрд рублей, из которых 86 млрд— задолженность по бюджетным кредитам из федеральной казны, 10,6 млрд рублей — обязательства по государственным гарантиям. Однако к 1 ноября его размер увеличился до 97,6 млрд рублей.

Отмечается, что регион регулярно использовал механизм привлечения среднесрочных бюджетных займов на частичное покрытие дефицита бюджета. Вместе с этим переносятся сроки погашения реструктурированной задолженности Татарстана перед Россией с 2022 года на 2029 год по бюджетным кредитам, в декабре 2017 года, и по кредиту в июле 2021 года.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в августе аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в очередной раз подтвердило кредитный рейтинг Татарстана на уровне «ААА(RU)», прогноз — «стабильный».

Кредитный рейтинг республики обусловлен умеренно низким уровнем долговой нагрузки при комфортном графике погашения задолженности и несущественных рисках рефинансирования, а также значительным объемом остатков на счетах региона и сильным бюджетным профилем.



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Максим Кокунин