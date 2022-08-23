АКРА подтвердило кредитный рейтинг Татарстана «ААА» со стабильным прогнозом

Фото: Максим Платонов

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в очередной раз подтвердило кредитный рейтинг Татарстана на уровне «ААА(RU)», прогноз — «стабильный». Об этом говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что кредитный рейтинг республики обусловлен умеренно низким уровнем долговой нагрузки при комфортном графике погашения задолженности и несущественных рисках рефинансирования, а также значительным объемом остатков на счетах региона и сильным бюджетным профилем.

Кроме того, согласно данным агентства, госдолг Татарстана на 1 августа снизился до 93 млрд рублей с 96,6 млрд рублей в начале 2022 года. Вместе с этим доля бюджетных кредитов выросла до 95%, а остальная часть долга приходится на гарантии в японских йенах, предоставленные в 2005 году КАМАЗу по обязательствам перед федеральным бюджетом. Уточняется, что из-за плавного графика погашения задолженности по бюджетным кредитам совокупный объем погашения за 2022—2023 годы составит менее 1% от общей величины долга.

Стоит отметить, что с начала 2022 года остатки на счетах регионального бюджета в среднем в 1,5 раза превышали объем ежемесячных расходов, а к 1 июля объем накопленной ликвидности более чем в 2,5 раза превысил показатель начала года. На фоне роста собственных доходов промежуточный профицит бюджета на 1 июля составил 38,7 млрд рублей (8,7 млрд рублей на 1 июля 2021 года).

Фото: realnoevremya.ru

19 апреля эксперты АКРА сообщили, что у 86% жителей Татарстана зарплаты ниже расчетных платежей по ипотеке за двухкомнатную квартиру в Казани при текущей процентной ставке.

Еще у 66% татарстанцев зарплаты ниже ипотечного платежа за однокомнатную квартиру в Казани. Обогнали республику по этому показателю Крым (70%) и Санкт-Петербург (67%). Платежи по ипотеке за «однушку» выше зарплат оказались и для 65% москвичей, и для 61% жителей Краснодарского края.

Напомним, в марте прошлого года АКРА подтвердило кредитный рейтинг Татарстана на уровне «ААА», прогноз — «стабильный».



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Максим Кокунин