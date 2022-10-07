«Создание одного рабочего места в нефтехимии обеспечивает 5 новых рабочих мест в смежных областях»

Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

Сегодня, 7 октября, продолжает работу онлайн-форум «100% Татарстан». В этом году основная тематика мероприятия — строительство и развитие территорий.

На пленарной дискуссии форума выступил директор функции «Капитальные вложения и инвестиционные проекты» СИБУРа Павел Шибалов, который рассказал об опыте холдинга в вопросе развития территорий. Подробно он остановился на примере «Запсибнефтехима». По словам спикера, ввод мощностей нового завода повысил уровень жизни региона.

— По нашей оценке, создание одного рабочего места в нефтехимии обеспечивает создание порядка пяти рабочих мест в смежных областях, что влияет на развитие экономики, — подчеркнул он.

При этом, по словам Шибалова, после выхода на проектную мощность «Запсибнефтехима» за три года работы рост производств полимерной продукции, которые организованы вокруг него, составил 9—11%.

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Крупные программы СИБУР реализует и в Татарстане. Один из них — проект по производству этилена в Нижнекамске. Там в стадии подготовки к реализации находится целый ряд этиленперерабатывающих мощностей, которые позволят во многом импортозаместить полимерную продукцию. Также в Нижнекамске реализуется проект по производству гексена.

— Этот полуполимер служит для расширения марочной линейки полимерной продукции. Ранее он не производился в России. После ввода этой мощности в 2024 году мы закроем собственные потребности нашей компании и будем реализовывать его внутри российского рынка, — рассказал спикер.

Кроме того, СИБУР подписал соглашение с особой экономической зоной «Алабуга», в рамках которого будет создан индустриальный парк «Этилен-600». По словам Павла Шибалова, все эти проекты создадут новые возможности для местного предпринимательства и развития региона.

В городе Свободном Амурской области СИБУР реализует совместно с компанией «Газпром» целый нефтегазохимический кластер. Газ, который поступает по «Силе Сибири», перерабатывается на Амурском газоперерабатывающем заводе «Газпрома», а продукты его переработки служат сырьем для строящегося сейчас в регионе Амурского газохимического комплекса СИБУРа.

— Эти два завода изменят облик Амурской области и всего Дальнего Востока. Уже ведутся образовательные программы в вузах для подготовки специалистов для эксплуатации новых объектов. Будет создано большое количество рабочих мест, — заверил спикер.

