Новости экономики

15:36 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

АКРА подтвердило кредитный рейтинг Ак Барс Банка на уровне А(RU)

14:29, 23.11.2022

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Ак Барс Банка на уровне A(RU), изменив прогноз на «развивающийся». Изменение прогноза отражает мнение АКРА о возможном влиянии факторов, определяющих разнонаправленное движение или неизменность кредитного рейтинга банка на горизонте 12—18 месяцев.

Ак Барс Банк — крупный региональный универсальный банк, специализирующийся на кредитовании малого и среднего предпринимательства, а также на потребительском кредитовании с упором на ипотеку. Банк входит в число двадцати пяти крупнейших кредитных организаций на российском рынке по величине собственных средств и величине активов.

Ключевым фактором оценки АКРА определило высокую вероятность оказания банку экстраординарной поддержки и адекватный бизнес-профиль. Банк участвует в ряде социально важных региональных проектов. Риск дефицита ликвидности банка на долгосрочном горизонте АКРА оценило как низкий.

В настоящее время Ак Барс Банк активно наращивает объемы кредитования и развивает другие финансовые услуги, предлагаемые физическим лицам и компаниям. Кроме того, начиная с 2021 года банк активизировал развитие гарантийного направления бизнеса. Новая стратегия банка на период с 2022 до 2026 год предполагает сохранение универсальной направленности бизнеса, активное развитие кредитного направления, наращивание масштабов деятельности и рост прибыльности.

Реклама. ПАО «АК БАРС» БАНК. Токен: Pb3XmBtzt7q1JXASkbvZwuvmh2ViwCvgHjWKMQJ

ЭкономикаБанки

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок