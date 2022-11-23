АКРА подтвердило кредитный рейтинг Ак Барс Банка на уровне А(RU)

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Ак Барс Банка на уровне A(RU), изменив прогноз на «развивающийся». Изменение прогноза отражает мнение АКРА о возможном влиянии факторов, определяющих разнонаправленное движение или неизменность кредитного рейтинга банка на горизонте 12—18 месяцев.

Ак Барс Банк — крупный региональный универсальный банк, специализирующийся на кредитовании малого и среднего предпринимательства, а также на потребительском кредитовании с упором на ипотеку. Банк входит в число двадцати пяти крупнейших кредитных организаций на российском рынке по величине собственных средств и величине активов.

Ключевым фактором оценки АКРА определило высокую вероятность оказания банку экстраординарной поддержки и адекватный бизнес-профиль. Банк участвует в ряде социально важных региональных проектов. Риск дефицита ликвидности банка на долгосрочном горизонте АКРА оценило как низкий.

В настоящее время Ак Барс Банк активно наращивает объемы кредитования и развивает другие финансовые услуги, предлагаемые физическим лицам и компаниям. Кроме того, начиная с 2021 года банк активизировал развитие гарантийного направления бизнеса. Новая стратегия банка на период с 2022 до 2026 год предполагает сохранение универсальной направленности бизнеса, активное развитие кредитного направления, наращивание масштабов деятельности и рост прибыльности.

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