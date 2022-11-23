ВЭБ.РФ заключил с Татарстаном первое соглашение на софинансирование инфраструктуры в Челнах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

ВЭБ.РФ и Татарстан заключили первое соглашение на строительство инфраструктурных объектов к заводам по производству холодильного морозильного оборудования и водонагревателей в Набережных Челнах на 65,4 млн рублей. Соглашение подписали президент республики Рустам Минниханов и главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева.



При поддержке ВЭБ.РФ в моногороде появится дополнительно более тысячи новых рабочих мест, планируется привлечь свыше 9 млрд рублей инвестиций.

За счет средств корпорации развития для предприятий построят внеплощадочные сети, в том числе ливневую канализацию, сети водоснабжения и водоотведения. Так, в регионе появится кластер производителей компонентной базы для производства бытовой техники, а значит получится значительно расширить ассортимент выпускаемой продукции и географию продаж, в том числе на экспорт.

— Подписанное соглашение позволяет создать необходимую инфраструктуру для работы инвесторов в Татарстане. Благодаря поддержке ВЭБом нашей инициативы будет проведено строительство внеплощадочных сетей, а это в свою очередь ускорит запуск новых заводов, — сказал Рустам Минниханов.

На прошлой неделе заместитель главы Министерства экономики Татарстана Гузель Насибуллина сообщала, что в 2023 году в регионе планируется выполнить ряд крупных инфраструктурных работ по национальным проектам.



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Маргарита Головатенко