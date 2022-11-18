Татарстан в 2023 году планирует работы по крупным инфраструктурным объектам

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане в 2023 году планируется выполнить ряд крупных инфраструктурных работ по национальным проектам, сообщила заместитель главы Министерства экономики республики Гузель Насибуллина.



По нацпроектам на следующий год заложено финансирование работ по расчистке русла реки Берсут в Мамадышском районе, завершению начатого в текущем году строительства сельской школы на 100 мест в Тукаевском районе республики и детсада на 200 мест в Казани. Предусмотрены средства на строительство дорог в Набережных Челнах и Казани.

Сегодня стало известно, что в Мамадыше завершились работы по расчистке правого притока Вятки, начавшиеся еще в прошлом году. Благодаря им экологические условия проживания улучшились для 15 тысяч жителей районного центра.

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Маргарита Головатенко