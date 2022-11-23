Politico: ВОЗ может переименовать оспу обезьян в MPOX

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует переименовать оспу обезьян в MPOX в рамках борьбы со стигматизацией, сообщает газета Politico.



Источники издания утверждают, что решение связано с давлением со стороны представителей администрации президента США Джо Байдена, которые призвали руководителей ВОЗ поменять название болезни.

В администрации заверили, что США будут действовать в одностороннем порядке, если организация не отреагирует достаточно быстро.

В конце октября в Аргентине выявили первый случай заражения оспой обезьян ребенка — ему 10 лет, живет в Буэнос-Айресе.

О первом случае заражения оспой обезьян в России сообщили 12 июля. Болезнь выявили у молодого человека, который так же вернулся из поездки по странам Европы. В сентябре выявили второй случай оспы обезьян. Заразился мужчина, вернувшийся из поездки по Европе.



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Маргарита Головатенко