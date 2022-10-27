В Аргентине подтвердили первый случай оспы обезьян у ребенка

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Аргентине выявили первый случай заражения оспой обезьян у ребенка — ему 10 лет, живет в Буэнос-Айресе, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Todo noticias со.



Согласно данным министерства здравоохранения страны, которые привел телеканал, всего в стране подтвердили 627 случаев заражения оспой обезьян.

Фото: realnoevremya.ru

В России в сентябре выявили второй случай оспы обезьян. Заразился мужчина, вернувшийся из поездки по Европе. О первом случае заражения оспой обезьян в России сообщили 12 июля. Болезнь выявили у молодого человека, который так же вернулся из поездки по странам Европы.



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Маргарита Головатенко