Правительство Беларуси поддержало идею России по снятию ограничений на транзит лекарств из ЕС

Сегодня, 22 ноября, состоялась видеоконференция между зампредом правительства России Алексеем Оверчуком и чрезвычайным и полномочным послом Белоруссии в России с полномочиями заместителя премьер-министра республики Дмитрием Крутым.

В частности, в ходе встречи белорусской стороной было принято предложение России об исключении из-под ограничения транзита автотранспортом Евросюза через территорию Белоруссии готовых лекарств на основании их включения в российский реестр.

— В ходе заседания поддержано предложение российской стороны о включении российского реестра лекарств в качестве основания для исключения из-под ограничения транзита автотранспортом ЕС готовых лекарств через территорию Белоруссии, — сообщается на сайте правительства России.

Фото: realnoevremya.ru/Маргарита Головатенко

По вопросу транзита через Белоруссию нерасфасованных лекарств, фармацевтических субстанций, сырья, материалов и комплектующих для их производства решено дополнительно проработать соответствующий механизм.

Также в ходе встречи рассмотрены вопросы признания электронной цифровой подписи и обеспечения юридической силы электронных документов при межгосударственном взаимодействии; признания на территории Белоруссии протоколов испытаний, выданных российскими лабораториями на листовое стекло российского происхождения; разработки и реализации совместных решений в области промышленного программного обеспечения.

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Артем Гафаров