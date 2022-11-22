Россия начала передавать электроэнергию в Абхазию

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

С вечера вторника начался переток электроэнергии из России в Абхазию, сообщила пресс-служба РУП «Черноморэнерго».

— Переток электроэнергии из Российской Федерации осуществлен. Энергосистема республики работает в штатном режиме, — говорится в сообщении.

Абхазская сторона ранее начала переговоры о перетоке из-за падения уровня воды в водохранилище ИнгурГЭС — единственной электростанции, питающей Абхазию и из-за продолжения ремонтных работ на высоковольтной линии «Ачгуара-220». На фоне энергокризиса с начала ноября в четырех из семи районов республики и в Сухуме были введены ограничения на электроснабжение.

Согласно данным «Системного оператора единой энергетической системы», по итогам 2021 года в России выработано более 1 трлн кВт·ч электроэнергии. Причем 60,7% — с помощью тепловых электростанций (ТЭС), работающих на газе, угле и другом ископаемом топливе, отметил в разговоре с «Реальным временем» член Международного социально-экологического союза и консультант в области охраны окружающей среды Денис Дубовец.

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Илина Хакимова