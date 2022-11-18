В США республиканцы потребовали отчитаться демократов об их финансовых связях с Украиной

В США группа конгрессменов от Республиканской партии направила письмо госсекретарю Энтони Блинкену с требованием предоставить информацию о всех возможных финансовых связях между правительством Украины и Демократической партией через обанкротившуюся криптобиржу FTX, рассказали «РИА Новости».

— Нам стало известно, что миллиарды долларов налогоплательщиков, отправленные Украине для помощи в боевых действиях, потенциально могли быть инвестированы в криптовалютную биржу FTX, которая впоследствии сделала огромные пожертвования демократам в США во время промежуточных выборов 2022 года, — следует из письма.



Республиканцы полагают, что в марте 2022 года правительство Украины совместно с FTX запустили веб-сайт, на котором можно было оставить пожертвование. По мнению конгрессменов, это произошло практически сразу после того, как президент Америки Джо Байден пообещал выделить Киеву помощь на сумму в миллиарды долларов.

Фото: pixabay.com

Представители Республиканской партии выразили серьезные опасения, что Украина могла инвестировать часть этих денег в FTX, чтобы потом оказать демократам помощь остаться у власти в США.

Поэтому республиканцы потребовали от госсекретаря отчета, проводит ли госдепартамент расследование по этому поводу и собирается ли администрация Байдена провести аудит в отношении выделенной Киеву помощи.

Президент США Джо Байден поздравил республиканцев с получением по итогам выборов большинства в Палате представителей Конгресса США, а также заявил о готовности взаимодействовать с ними.



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Илина Хакимова