Главное о коронавирусе на 22 ноября: отмена ограничений в Индии, о вакцинации, рост заболеваемости в России

В Татарстане за сутки выявлено 90 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 90 человек. Всего на 22 ноября в республике зарегистрировано 189 907 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 186 969 человек, за минувшие сутки — 109. Всего скончались 2 006 татарстанцев, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 26 человек.

В России не обнаружено новых случаев заражения вариантами омикрон-штамма коронавируса BQ.1 и BQ.1.1 «Цербер»

За последние сутки в России выявили 4 460 случаев коронавируса, выздоровели 6 444 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 545 351, а выздоровевших — до 20 954 532. Госпитализировали за сутки 1 434 человека. Умерли за сутки 59 россиян. За весь период в России от коронавируса скончались 391 568 человек.

В Ленинградской области приостановили действие коронавирусных ограничений. Такое решение связано со снижением заболеваемости в регионе. Теперь в области необязательно носить маски, соблюдать дистанцию. Кроме того, снимаются ограничения для массовых мероприятий.

В 38 регионах России зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. При этом в пресс-службе Роспотребнадзора отметили, что в стране наблюдается «стабилизация эпидемического процесса». Превышение среднероссийских показателей заболеваемости отмечено в 26 регионах.

Фото: realnoevremya.ru

В России не обнаружено новых случаев заражения вариантами омикрон-штамма коронавируса BQ.1 и BQ.1.1 «Цербер». При этом, как сообщают в Роспотребнадзоре, около 97% составляет доля линий BA.4 и BA.5, а к линии BA.2 геноварианта «Омикрон» отнесено 3%.

В одном из районов Гуанчжоу ввели карантин

В мире коронавирусом нового типа на 9.20 мск заразились 638 434 401 раз, 6 622 007 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (98 351 547). На второй строчке — Индия (44 670 940), на третьей — Франция (37 576 243), на четвертой — Германия ( 36 247 081), на пятой — Бразилия (34 999 495).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 077 225). За ними следуют Бразилия (688 907), Индия (530 591), Россия (383 617, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 444).



За время пандемии было сделано 12 860 007 038 инъекций вакцины против коронавируса.

В нескольких китайских провинциях и в некоторых районах Пекина школы перевели на дистанционный формат обучения. Такие меры связаны с ростом заболеваемости коронавирусом.

Официальный представитель Федерального управления здравоохранения Швейцарии Симон Минг заявил, что в стране быстро распространяется подвариант BQ.1.1 («цербер») омикрон-штамма коронавируса. До конца ноября он может стать доминирующим. «В начале ноября на этот подвариант приходилось от 20% до 50% случаев заражения коронавирусом в Швейцарии», — отметил он.

В Китае в Гуанчжоу район Байюнь закрыли на локдаун. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом по стране. Так, там приостановил работу общественный транспорт, школы перешли на дистанционное обучение, а университеты закрылись. Жители теперь обязаны предъявить отрицательный тест на коронавирус, чтобы покинуть дом. Такие меры будут действовать до пятницы.

Фото: flickr.com

В Индии объявили об отмене самодекларации о вакцинации, касающейся коронавируса. Раньше ее в обязательном порядке загружали все авиапассажиры на портале Air Suvidha. Air Suvidha — это форма самодекларации, которая была введена в качестве профилактики против коронавируса. Такие меры связаны со снижением заболеваемости.

Американские медики обнаружили, что коронавирус вызывает долговременные изменения в микроструктуре лобных извилин и в правой части промежуточного мозга. Такие последствия сохранялись у пациентов даже через полгода после выздоровления. В частности, такие изменения могут привести к горячке, временному ухудшению памяти и снижению умственных способностей.



В столице Китая зафиксировано самое большое для Пекина количество новых случаев заражения коронавирусом за все время пандемии. Сегодня там выявили более 28 тысяч заболевших.

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Елизавета Пуншева