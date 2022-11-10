Троих водителей «Метроэлектротранса» после инспекции отправили сдавать экзамен по ПДД
Троих водителей МУП «Метроэлектротранс» отправили на дополнительную сдачу экзамена по ПДД после заседания комиссии по разбору ДТП за прошедшую неделю. Заседание проводилось сотрудниками отдела эксплуатации управления «Метроэлектротранса» в присутствии директоров депо, представителей отделов эксплуатации и инженеров БДД.
В ходе разбора нарушений правил дорожного движения выясняется причастность водителей троллейбусов и трамваев к произошедшим ДТП и причины произошедшего.
Подобные комиссии проводятся еженедельно, сообщили в пресс-службе предприятия.
По итогам одного из таких заседаний в середине октября в Казани отстранили от работы водителя одного из трамваев после ДТП на улице Серова. В ходе рассмотрения всех обстоятельств, в том числе видео с регистратора, водитель одного из вагонов признал свою вину. Он рассказал, что действительно не убедился в правильности перевода стрелки и продолжил движение, вследствие чего столкнулся со встречным вагоном.
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