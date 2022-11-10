Троих водителей «Метроэлектротранса» после инспекции отправили сдавать экзамен по ПДД

Фото: МУП "Метроэлектротранс"

Троих водителей МУП «Метроэлектротранс» отправили на дополнительную сдачу экзамена по ПДД после заседания комиссии по разбору ДТП за прошедшую неделю. Заседание проводилось сотрудниками отдела эксплуатации управления «Метроэлектротранса» в присутствии директоров депо, представителей отделов эксплуатации и инженеров БДД.

В ходе разбора нарушений правил дорожного движения выясняется причастность водителей троллейбусов и трамваев к произошедшим ДТП и причины произошедшего.



Подобные комиссии проводятся еженедельно, сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

По итогам одного из таких заседаний в середине октября в Казани отстранили от работы водителя одного из трамваев после ДТП на улице Серова. В ходе рассмотрения всех обстоятельств, в том числе видео с регистратора, водитель одного из вагонов признал свою вину. Он рассказал, что действительно не убедился в правильности перевода стрелки и продолжил движение, вследствие чего столкнулся со встречным вагоном.

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Маргарита Головатенко