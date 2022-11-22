Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, во вторник, 22 ноября, ожидается облачная погода с прояснениями. Преимущественно без осадков, местами возможен туман. На дорогах гололедица.

Ветер восточный, северо-восточный слабый до умеренного. Днем синоптики прогнозируют от -2 до -7 градусов.

В Казани температура воздуха составит от -3 до -5°С. В Набережных Челнах ожидается от -4 до -7°С.

Накануне жителей Татарстана предупредили об ухудшении погоды на этой неделе. Так, в среду, 23 ноября, Татарстан окажется под влиянием атмосферных фронтов южного циклона, погода значительно ухудшится. Начиная с западных районов в республике пройдет снег, мокрый снег, местами сильный, в южных районах с дождем; местами метель с существенным ухудшением видимости, ледяной дождь и гололед. Температуры ночью составят -4—9°, на востоке ожидается до -14°, днем — -2—7°. На дорогах образуются снежные заносы, снежная каша, местами сильная гололедица.

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