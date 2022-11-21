Производители иван-чая планируют купить активы Lipton в России

Производители иван-чая планируют купить подразделение компании Ekaterrа, занимающееся производством и дистрибуцией чая Lipton в России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на председателя союза производителей иван-чая Александра Хлынова.

— Некоторое время назад предложение о покупке было направлено в российский офис компании, который передал его в головную компанию, разрешившую теперь возможность дальнейших переговоров. Среди заинтересованных лиц для участия в таком проекте — как ряд производителей, так и ряд инвесторов. Формат участия пока в стадии обсуждения, — рассказал он.

По его словам, целью данного предложения является необходимость сохранить команду и дистрибуцию компании, которая занимала 7% российского рынка, а также фасовочные мощности.

Фото: pxhere.com

Напомним, в августе стало известно, что к концу года в России перестанут производить чаи Lipton, Saito и Brooke Bond, так как владелец этих брендов уходит из страны:

— Международная чайная компания Ekaterra приняла решение о прекращении своей деятельности на территории Российской Федерации, поскольку текущая ситуация не позволяет компании стабильно развивать свой бизнес, — говорилось в сообщении компании.



После этого заявления в Минсельхозе России сообщили, что отечественные мощности производителей чая полностью обеспечивают страну продукцией. Уход компании Ekaterra (бренды Lipton, Saito и Brooke Bond) лишь даст им дополнительные возможности.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин