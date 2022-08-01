В Минсельхозе России заявили, что в стране достаточно мощностей для обеспечения чайной продукцией
В России мощности производителей чая полностью обеспечивают страну чайной продукцией. Уход компании Ekaterra (бренды Lipton, Saito и Brooke Bond) даст им дополнительные возможности, сообщила пресс-служба Минсельхоза России в своем telegram-канале.
— Уход компании Ekaterra не окажет существенного влияния на объемы и ассортимент чая и создаст дополнительные возможности для развития бизнеса наших производителей, которые смогут оперативно заместить любую иностранную продукцию, — говорится в сообщений.
Основную долю внутреннего рынка занимают компании с российским капиталом, отметили в ассоциации «Росчайкофе».
Сегодня стало известно, что в России к концу года перестанут производить чаи Lipton, Saito и Brooke Bond. Владелец этих брендов уходят из страны.
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