В Минсельхозе России заявили, что в стране достаточно мощностей для обеспечения чайной продукцией

В России мощности производителей чая полностью обеспечивают страну чайной продукцией. Уход компании Ekaterra (бренды Lipton, Saito и Brooke Bond) даст им дополнительные возможности, сообщила пресс-служба Минсельхоза России в своем telegram-канале.

— Уход компании Ekaterra не окажет существенного влияния на объемы и ассортимент чая и создаст дополнительные возможности для развития бизнеса наших производителей, которые смогут оперативно заместить любую иностранную продукцию, — говорится в сообщений.

Фото: pxhere.com

Основную долю внутреннего рынка занимают компании с российским капиталом, отметили в ассоциации «Росчайкофе».

Сегодня стало известно, что в России к концу года перестанут производить чаи Lipton, Saito и Brooke Bond. Владелец этих брендов уходят из страны.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина