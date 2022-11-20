Чемпионат мира по футболу 2022 года объявлен открытым

Фото: скриншот трансляции

Эмира Катара шейх Тамим бен Хамада Аль Тани объявил чемпионат мира по футболу 2022 года открытым. Сегодня в катарском городе Эль-Хаур на стадионе «Эль-Байт» прошла торжественная церемония открытия.

Первый матч турнира состоится сегодня в 19:00 (мск). В нем примут участие сорные команды Катара и Эквадора.

Напомним, чемпионат мира по футболу в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Турнир станет первым за всю историю мундиалем на Ближнем Востоке. Отметим, что сборной России не будет на этом ЧМ. Вместо президента России Владимира Путина от страны на него поехал его помощник — Игорь Левитин.



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Елизавета Пуншева