На чемпионат мира по футболу в Катаре вместо Путина отправится его помощник Левитин

Вместо президента России Владимира Путина на чемпионат мира по футболу от России поедет его помощник — Игорь Левитин. Об этом сообщили журналисты кремлевского пула из «РИА Новости» в телеграм-канале.

Игорь Левитин. Фото: kremlin.ru

Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Как сообщают «Известия», чемпионат станет первым за всю историю мундиалем на Ближнем Востоке. В матче-открытии сборная Катара сыграет с командой Эквадора. Отметим, что сборной России не будет на этом ЧМ.

Организаторы полагают, что на матчи Кубка мира в Катар приедет до 1 млн человек, а смотреть состязания будут 3–4 млрд зрителей. Специально для гостей мундиаля власти Катара облегчили условия въезда в страну и правила вакцинации. Матчи ЧМ-2022 пройдут в пяти городах Катара на восьми стадионах. Интересно, что лишь одна арена была реконструирована, семь остальных были построены с нуля. Финальная встреча Кубка мира пройдет в городе Лусаил на одноименном стадионе вместимостью 80 тыс. зрителей.

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Диана Фатыхова