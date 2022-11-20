ВВК считает масштабные отключения электроэнергии зимой маловероятными

В немецком Федеральном управлении гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях (BBK) выразили мнение, что масштабные отключения электроэнергии в Германии маловероятны. Об этом пишет РИА Новости.

Глава ВВК Ральф Тислер уже сообщал, что зимой в Германии могут быть краткосрочные отключения электроэнергии. Он считает, что речь будет идти о «региональном и ограниченном по времени нарушении электроснабжения».

— Масштабное отключение электроэнергии в Германии крайне маловероятно. Система электроснабжения спроектирована с многочисленными резервированиями и имеет многочисленные механизмы безопасности для стабилизации энергосистемы в случае сбоев, — пояснило ВВК в официальном аккаунте в Twitter.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц сообщал, что страна и Европа готовы пережить последствия, если Россия решит полностью прекратить поставки газа. Германия подготовилась к тому, что «Россия может полностью прекратить поставки газа из-за спецоперации на Украине», сказал Шольц, добавив, что его страна установила терминалы на северогерманском побережье для импорта сжиженного газа. Однако утверждение канцлера о готовности страны оспорила Ассоциация городов и муниципалитетов Германии, которая представляет около 14 000 муниципалитетов и городов по всей стране.



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Елизавета Пуншева