Kyodo: в Японии за месяц уйдет в отставку уже третий министр

Министр по административным делам и коммуникациям Японии Минору Тэрада уходит в отставку на фоне многочисленных скандалов, сообщает агентство Kyodo. Он станет уже третьим членом кабинета министров Фумио Кисиды, который покинул свой пост за последний месяц.

По данным источников агентства, решение принял премьер-министр Японии Фумио Кисида под усиленным давлением уволить Тэрада из-за скандала, связанного с финансовыми средствами. Уточняется, что прошение об отставке он подаст 20 ноября.

Тэрада обвиняется в денежных махинациях, которые связаны с финансированием его избирательной компании, нарушениях финансовой отчетности и связях с религиозной группировкой «Церковь объединения».

24 октября министр по восстановлению экономики Японии Дайсиро Ямагива, после разоблачения его контактов с «Церковью объединения», под давлением быть вынужден подать в отставку. А 11 ноября в отставку из-за скандала ушел министр юстиции Ясухиро Ханаси, который публично заявил, что вся его работа заключалась в утверждении смертных приговоров.



Правительство Японии в начале августа в полном составе ушло в отставку. Перестановки в правительстве ожидались в начале сентября, но Фумио Кисида принял решение об ускорении процесса, чтобы продвинуть экономическую концепцию «нового капитализма».



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Илина Хакимова