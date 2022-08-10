Kyodo: правительство Японии ушло в отставку в полном составе

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку, информирует RT со ссылкой на агентство Kyodo.



Заседание Кабмина страны началось в 11.30 по местному времени (05.30 мск). Информация о новом составе правительства под руководством премьер-министра Фумио Кисиды должна появиться в скором времени.

Перестановки в правительстве ожидались в начале сентября, но Фумио Кисида принял решение об ускорении процесса, чтобы продвинуть экономическую концепцию «нового капитализма», утверждает агентство.

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Маргарита Головатенко