Kyodo: правительство Японии ушло в отставку в полном составе
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку, информирует RT со ссылкой на агентство Kyodo.
Заседание Кабмина страны началось в 11.30 по местному времени (05.30 мск). Информация о новом составе правительства под руководством премьер-министра Фумио Кисиды должна появиться в скором времени.
Перестановки в правительстве ожидались в начале сентября, но Фумио Кисида принял решение об ускорении процесса, чтобы продвинуть экономическую концепцию «нового капитализма», утверждает агентство.
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