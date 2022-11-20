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Сегодня в Татарстане ожидается небольшой снег и до -8 градусов

07:30, 20.11.2022
Сегодня в Татарстане ожидается небольшой снег и до -8 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в воскресенье, 20 ноября, ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица, местами снежные заносы.

Ветер северо-восточный умеренный. Днем синоптики прогнозируют от -3 до -8 градусов.

В Казани температура воздуха составит от -4 до -6°С. В Набережных Челнах ожидается от -4 до -8°С.

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