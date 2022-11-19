C 1 ноября дорожники Татарстана перешли на зимний режим работы — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

Уже с 1 ноября дорожные службы Татарстана перешли на зимний режим работы. За федеральными и региональными трассами в республике следят 24 предприятия. Из низ 10 — за покрытием, а 14 — за мостами и водопропускными трубами, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Для более качественной работы республиканские дорожные службы расширили парк спецтехники: закуплены новые автогрейдеры китайского производства, 12 КАМАЗов и несколько смоленских тракторов.

Каждое утро на дороги Татарстана выезжают все 160 уборочных машин. Часть из них занимается очисткой покрытия, а часть — антигололедными работами. На больших мостах работы ведутся сразу в две смены.

Также в круглосуточном режиме за состоянием дорог следят в центре мониторинга Главтатдортранса. К ним поступает информация с камер 39 метеостанций со всего Татарстана. В онлайн-режиме можно следить за погодными условиями и отправлять на сложные участки дополнительную технику.

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Артем Гафаров