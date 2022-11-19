Сегодня ушел из жизни великий казанский джазмен Анатолий Василевский

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня на 83-м году жизни скончался казанский джазмен Анатолий Василевский. О музыке заслуженный деятель искусств Татарстана, профессор мог говорить бесконечно и захватывающе.

Сам легенда, бывший художественный руководитель и действующий дирижер Филармонического джаз-оркестра Татарстана, встречался в своей жизни с такими же яркими уникальными личностями разных поколений.

Его знакомство с джазом началось с «Серенады солнечной долины». В этом фильме играет оркестр Гленна Миллера, классика.

— Особое влияние на советский джаз оказала именно эта музыка и композиция Миллера In the Mood («В настроении»). А песня и танец Chattanooga Choo Choo стали золотым стандартом джаза, как, например, в классике «Танец маленьких лебедей» Чайковского или «Танец с саблями» Хачатуряна. За «Чучу» нас ох как гоняли дружинники, хотя в содержании песни нет ничего крамольного. Всего-то вопрос-ответ пассажира поезда. Подумать только, что когда-то я буду играть по печатным нотам великого Миллера, которые мне даст другой легендарный человек — Олег Лундстрем! — рассказывал Анатолий Василевский в интервью «Реальному времени».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Первую джазовую вершину Анатолий Василевский покорил с оркестром СТЭМа КАИ. В 1965 году он занял первое место на конкурсе самодеятельных коллективов.

— Мне повезло. В Архангельское музучилище я поступил в класс Василия Павловича Плетнева. <...> Когда я поступил в Казанскую консерваторию, Плетневым тоже пришлось покинуть Архангельск из-за сырого климата <...> Он прислал мне открытку, спрашивая, как я устроился на новом месте. А у нас в Казанской консерватории тогда как раз не было преподавателя по классу баяна. Недолго думая, я отправился к ректору, Назипу Гаязовичу Жиганову. <...> Помню, Плетневы приехали первым пароходом после ледохода, еще колесным… Мише было четыре года, его, закутанного в одеяло, держала на руках Ольга Дмитриевна. Сначала они жили в одном угловом классе консерватории, затем их поселили в общежитие при консерватории. Вскоре семья получила квартиру в хрущевке за ДК химиков. Так я продолжил заниматься у своего учителя, — рассказывал мастер о своих учителях.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С 1970 по 1986 год Анатолий Василевский руководил джазовым оркестром при Дворце культуры химиков, принадлежавшем «Казанскому оргсинтезу». Помимо подготовки и исполнения музыкальных программ, оркестру приходилось обслуживать заводские, районные и городские мероприятия.

— У меня две дочери, они выбрали иные профессии. Старшая, от первой жены, сейчас живет на Украине. Когда ей был один год, супруга погибла, и девочку забрали к себе мои родители. Сейчас у меня две внучки, и только правнучка пошла по моим стопам. Она в 10 лет взяла Гран-при на джазовом конкурсе в Киеве. Младшая дочь живет в Далласе. К обеим я езжу в гости, — делился воспоминаниями Анатолий Василевский о своих детях.



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Артем Гафаров