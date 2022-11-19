Пушилин: подразделения ДНР продвигаются по всей линии фронта

Фото: Минобороны России

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем telegram-канале рассказал, что подразделения ДНР продвигаются по всей линии фронта. Также он отметил, что это не настолько быстрое наступление, которое позволило бы ежедневно освобождать новые населенные пункты.

— Наши подразделения продвигаются по всей линии фронта. Да, это не такие, как нам хотелось бы, быстрые продвижения и ежедневные освобождения населенных пунктов. С учетом всех сложившихся факторов и обстоятельств мы видим, что каждый населенный пункт, даже небольшой, имеет значение как для нас, так и для противника, — сказал Пушилин.

По его словам, Киев принимает все возможные меры для защиты подконтрольных им территорий и для удержания населенных пунктов. Тем не менее, отметил Пушилин, как бы сильно не упирались ВСУ, им не удается защищать населенные пункты, на которые идет наступление подразделений российской армии.

Так, например, накануне стало известно, что российские войска освободили поселок Опытное в ДНР. Положительную динамику Пушилин отметил и с городом Артемовском.

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Артем Гафаров