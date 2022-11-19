В России за сутки выявили 5 445 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России выявили 5 445 новых случаев COVID-19. Общее число заболеваний по стране составляет 21 531 012 человек, сообщает федеральный оперштаб.

По данным на 19 ноября, выздоровел от инфекции 6 621 человек, а общее число случаев излечения достигло 20 939 481. При этом госпитализированы 1 063 человека.

Смертность от коронавируса в России составляет 391 295 случаев, из которых 62 — за минувшие сутки.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 19 ноября читайте в подборке интернет-газеты.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Артем Гафаров