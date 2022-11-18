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В Татарстане выявили 103 новых случая коронавируса

10:05, 18.11.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане выявили 103 новых случая коронавируса

В Татарстане выявили 103 новых случая коронавируса. Всего с 15 марта 2020 года зарегистрировали 189 527 случаев, сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.

По ее словам, снижение заболеваемости наблюдается с 19 сентября.

В 95% болезнь протекает по типу ОРВИ.

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