В Татарстане выявили 103 новых случая коронавируса
В Татарстане выявили 103 новых случая коронавируса. Всего с 15 марта 2020 года зарегистрировали 189 527 случаев, сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.
По ее словам, снижение заболеваемости наблюдается с 19 сентября.
В 95% болезнь протекает по типу ОРВИ.
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