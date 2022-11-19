Сигарета стала причиной пожара в Набережных Челнах

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

Неосторожность при курении стала причиной возгорания мебели в одной из квартир многоэтажки в Набережных Челнах. Пожар произошел накануне, около половины девятого вечера, сообщает пресс-служба МЧС по Татарстану.

В ведомстве уточнили, что из-за окурка загорелись мебель, вещи, натяжной потолок. В огне пострадал один человек — с отравлением продуктами горения 37-летнего мужчину доставили в больницу.

Площадь пожара составила около десяти квадратных метров.

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Артем Гафаров