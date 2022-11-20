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Казань заняла третье место в России по популярности БАДов

06:31, 20.11.2022
Казань заняла третье место в России по популярности БАДов
Фото: pxhere.com

В ходе совместного исследования Казань занимает третью строчку рейтинга городов-покупателей витаминов и БАДов. Исследование проводили «Сбер Еаптека» и Level Kitchen.

Так, в результате исследований 51% опрошенных рассказали об увеличении приема витаминов и БАДов. 34% отмечают такую тенденцию на протяжении последнего полугода, 21% населения — последние два года, а 15% считают, что такие изменения в рационе произошли буквально в этом месяце.

Максим Платонов

32% респондентов начинают прием БАДов исходя из собственных желаний. К советам врачей обратились 30%.

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Диана Фатыхова
ОбществоМедицина Татарстан

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