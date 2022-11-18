В Казани под домашний арест заключили основателя частной начальной школы, работавшей без лицензии

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вахитовский районный суд Казани избрал домашний арест в качестве меры пресечения основателю частной начальной школы Артему Краснову. Его обвинили в осуществлении образовательной деятельности без лицензии, сообщает пресс-служба суда.



Обвинение предъявлено по ч. 1 ст. 171, ч. 4 ст. 159 УК РФ. Краснов действовал группой лиц по предварительному сговору со своей знакомой. За образовательную деятельность, осуществляемую с августа 2021 года по январь 2022 года, он получил финансовую выгоду — более 3 млн рублей. Кроме того, обвиняемый, злоупотребив доверием двух потерпевших, похитил принадлежавшие им деньги — более 5 млн рублей. Потерпевшим он говорил, что средства необходимы для инвестирования в развитие частной школы.

Следователи попросили суд взять Краснова под стражу.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Избирая меру пресечения, суд учел тяжесть, характер и конкретные обстоятельства преступления и данные о личности обвиняемого, а также доводы следователя о том, что, находясь на свободе, обвиняемый может скрыться от органов предварительного следствия и суда, оказать давление на участников уголовного судопроизводства либо иным образом воспрепятствовать производству по уголовному делу.

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Маргарита Головатенко