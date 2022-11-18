В Казани сотруднице ИП выплатили долг по зарплате на 300 тысяч рублей

Сотруднице казанского индивидуального предпринимателя после возбуждения уголовного дела (по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ) выплатили долги по зарплате в размере 300 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Татарстану.

По версии следствия, с апреля 2020 по август 2021 года предприниматель частично не выплачивал заработную плату и иные выплаты сотруднице, работавшей в его кафе на улице Волгоградской. При этом он имел реальную возможность рассчитаться с ней. После погашения задолженности уголовное дело было прекращено.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На прошлой неделе сообщалось, что сотрудники Следственного управления в ходе расследования уголовного дела добились погашения задолженности по заработной плате на сумму в 547 тысяч рублей.

По версии следствия, с августа по октябрь 2021 года ИП не выплачивала заработную плату 11 сотрудникам.

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Максим Кокунин