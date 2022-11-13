В Татарстане предприниматель погасил долги по зарплате на сумму 547 тысяч рублей

Сотрудники следственного управления в ходе расследования уголовного дела добились погашения задолженности по заработной плате на сумму в 547 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба СК России по республике.

По версии следствия, в период времени с августа по октябрь 2021 года индивидуальный предприниматель не выплачивала заработную плату 11 сотрудникам. При этом она имела реальную возможность рассчитаться с коллективом.

После возбуждения уголовного дела, имевшаяся задолженность была полностью погашена, в связи с чем принято решение о прекращении уголовного дела.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в конце октября в Татарстане благодаря вмешательству прокуратуру работникам ООО «Милквиль» выплатили 5 млн рублей долга по зарплате.

Установлено, что 110 работникам предприятия не выплачена заработная плата за декабрь 2011 года и январь 2022 года. В целях защиты трудовых прав граждан в адрес руководителя ООО «Милквиль» внесено представление.

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Максим Кокунин