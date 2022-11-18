Минздрав Татарстана: «Никуда COVID-19 не уходит, это наша данность, это уже такая рутинная жизнь»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ситуация с коронавирусом в Татарстане стабильная и относительно спокойная, сообщил замглавы Минздрава республики — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. Однако больницы продолжают принимать пациентов, в том числе с тяжелой формой — но их, по его словам, все равно меньше, чем раньше.

— Никуда COVID-19 не уходит, это наша данность, эта уже такая рутинная жизнь, с которой и медицина приспособилась справляться в полной мере. И, безусловно, население уже знает, что нужно делать, как с этим бороться, — отметил он.

За сутки выздоровело 103 человека, сообщил Жаворонков.



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