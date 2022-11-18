Главное о коронавирусе на 18 ноября: случаи «цербера» в России, спокойная ситуация с COVID-19 в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане ситуация с коронавирусом не вызывает напряжения

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 103 человек. Всего на 18 ноября в республике зарегистрировано 189 527 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 186 538 человек, за минувшие сутки — 103. Всего скончались 2 006 татарстанцев, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 19 человек.



Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина сообщила, что ситуация с коронавирусом на сегодня не вызывает какого-либо напряжения. Однако стали активнее сезонные ОРВИ. Прирост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей составил 11%. На данный момент, она выше эпидпирога на 13% — в основном из-за взрослых.

Ситуация с коронавирусом в Татарстане стабильная и относительно спокойная, сообщил замглавы Минздрава республики — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. Однако больницы продолжают принимать пациентов, в том числе с тяжелой формой — но их, по его словам, все равно меньше, чем раньше. «Никуда COVID-19 не уходит, это наша данность, эта уже такая рутинная жизнь, с которой и медицина приспособилась справляться в полной мере. И, безусловно, население уже знает, что нужно делать, как с этим бороться», — отметил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 20 регионах России растет заболеваемость коронавирусом

За последние сутки в России выявили 5 546 случаев коронавируса, выздоровели 6 888 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 525 567, а выздоровевших — до 20 932 860. Госпитализировали за сутки 1 136 человек. Умерли за сутки 60 россиян. За весь период в России от коронавируса скончались 391 333 человека.

В России уже зафиксированы случаи заболевания COVID-19, вызванные новыми вариантами вируса BQ.1 и BQ.1.1 («цербер»). В Роспотребнадзоре заявили, что варианты омикрон-штамма коронавируса «цербер» передаются от человека к человеку быстрее, чем другие. «Они отличаются повышенной трансмиссивностью, то есть еще быстрее, чем другие варианты коронавируса, передаются от человека к человеку», — сообщает пресс-служба.

В Ставропольский край доставили первую партию интерназальной вакцины от коронавируса. 150 тысяч доз, поступивших в регион, распределят по медицинским учреждениям. Идет оформление этой партии, идет отгрузка в лечебные учреждения. Первая медицинская организация уже их получила», — отчитался министр здравоохранения региона Владимир Колесников.

В медучреждениях Ставропольском крае почти вдвое сократили места для больных коронавирусом. Как сообщает министр здравоохранения региона Владимир Колесников, в начале 2022 года их количество доходило до 5 077, сейчас до 135.

Фото: realnoevremya.ru

В 20 регионах России растет заболеваемость коронавирусом. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Доля внебольничных пневмоний среди пациентов с коронавирусной инфекцией за последний месяц возросла до 2,9%. «Ситуация по COVID-19 характеризуется активизацией эпидпроцесса. Заболеваемость COVID-19 растет в 20 регионах, в том числе в Москве (+30,9%) и Московской области (+4,3%). Доля внебольничных пневмоний среди больных COVID-19 за последний месяц увеличилась с 1,9% до 2,9%, что также вызывает опасения», — отметили в пресс-службе и посоветовали своевременно обращаться к врачу.

В Роспотребнадзоре заявили, что в стране активизировался эпидемический процесс по коронавирусу, гриппу и ОРВИ. Это связано с наступлением осенне-зимнего периода. В организации напомнили о важности вакцинации от гриппа.



В Австралии вернули требование об обязательном ношении масок

В мире коронавирусом нового типа на 09.21 (мск) заразились 636 999 526 раз, 6 617 898 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (98 261 431). На второй строчке — Индия (44 667 967), на третьей — Франция (37 471 008), на четвертой — Германия (36 180 077), на пятой — Бразилия (34 971 043).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 076 683). За ними следуют Бразилия (688 835), Индия (530 553), Россия (383 381, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 444).



За время пандемии было сделано 12 860 007 038 инъекций вакцины против коронавируса.

Команда ученых из России и Австрии провели исследования российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Стало известно, что препарат обеспечивает формирование сильного и длительного иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2. Об этом сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Он не снижается даже с учетом формирования антител против аденовируса человека 26-го серотипа (Ad26), который лежит в основе первого компонента вакцины.

В Австралии в штате Новый Южный Уэльс вернули правило обязательного ношения масок в общественных местах. Такое решение принято из-за роста заболеваемости коронавирусом. «Все посетители, а также персонал медицинских учреждений штата теперь должны будут носить маску во всех помещениях больниц и клиник. Кроме того, мы просим ограничить количество посетителей, приходящих к пациентам», — заявила заместитель министра здравоохранения региона Дебора Уиллкокс.

Фото: realnoevremya.ru

Участники ежегодного совещания министров форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке согласились, что для обеспечения устойчивого экономического роста в постковидный период необходимо очень важно взаимодействие между странами. Также стороны подтвердили необходимость совместной работы для обеспечения сбалансированного, инклюзивного и устойчивого роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе.



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Елизавета Пуншева