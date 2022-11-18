В Башкирии при пожаре погибли семь человек

Фото: telegram-канал МЧС по Башкирии

В Стерлитамакском районе Башкирии сегодня ночью в частном доме случился пожар, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.

Пожар в одной из квартир жилого двухквартирного дома в деревне Матвеевка произошел в 3.27 мск. В 5.19 мск возгорание удалось локализовать на площади 56 квадратных метров.



В ходе тушения обнаружено 7 погибших, из них 2 взрослых — мужчина и женщина и 5 детей — мальчики. Медицинскими работниками констатирована их смерть, сообщили в telegram-канале ведомства.

telegram-канал МЧС по Башкирии

На место выехало руководство Главного управления во главе с начальником Главного управления Маратом Латыповым. Причина пожара устанавливается, работает следственно-оперативная группа, эксперт испытательный пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»), — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по региону.

На прошлой неделе в Апастовском районе Татарстана при пожаре в частном доме погибла 82-летняя женщина.

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Илина Хакимова