ФСБ утвердила перечень сведений, которые могут быть использованы против безопасности России

ФСБ утвердила новый перечень сведений в области военной, военно-технической деятельности России, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против ее безопасности, соответствующий приказ есть на официальном портале правовой информации.



Полный список таких сведений включает 61 пункт. Сведения делятся на военные, не содержащие гостайну, и военно-производственные, не содержащие гостайну.

К ним относятся сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической и оперативной обстановки, информация о дислокации, численности и наименовании воинских частей, финансовом обеспечении войск, а также о преступлениях в армии и ее моральном состоянии. Ряд пунктов посвящен защите информации об отечественной космической программе.

Приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.

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Маргарита Головатенко