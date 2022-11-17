ЦБ хочет регулировать рассрочку на условиях, сходных с потребкредитованием

Банк России предлагает сблизить законодательства о потребительском кредитовании и о регулировании рассрочки, сказано в сообщении ЦБ.



Регулятор считает необходимым ввести требования к информированию потребителей и содержанию договора, ограничить размер неустойки за просрочку, а еще предоставить покупателю возможность запретить уступку прав требования.

В зависимости от наличия рассрочки предлагается запретить устанавливать разные цены на товар и ввести обязанность раскрывать стоимость рассрочки и рассмотреть варианты ограничения ее стоимости.

Регулятор считает, что у потребителя должна быть возможность отказаться от рассрочки в течение «периода охлаждения» и выплатить рассрочку по заранее известной процедуре в любой момент.

Отмечается, что сведения о рассрочке важно направлять в бюро кредитных историй: в настоящее время отсутствие таких данных мешает банкам правильно оценивать долговую нагрузку и кредитоспособность потенциальных заемщиков.

Фото: flickr.com

В России малый и средний бизнес активно вводит рассрочку с целью повысить уровень продаж. Количество заявок от организаций на подключение к BNPL-сервисам (buy now pay later, «покупай сейчас — плати позже») растет с февраля — марта.

Рост числа заявок на подключение к BNPL-сервисам связывают с подорожанием товаров. На сегодняшний день в России рассрочкой предлагают воспользоваться больше трети субъектов малого и среднего бизнеса — 35%.

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Маргарита Головатенко