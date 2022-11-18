Банк Казани презентовал свои возможности предпринимателям Санкт Петербурга

Фото: предоставлено пресс-службой постоянного представительства Татарстана в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Банковские услуги для бизнеса предложила деловым кругам северной столицы руководитель петербургского офиса Банка Казани Валерия Серова на презентации в Торгово-промышленной палате Санкт-Петербурга.

Презентация банковских продуктов состоялась в рамках деловых встреч, которые регулярно проводит постоянный представитель Татарстана в Санкт-Петербурге Ренат Валиуллин с целью презентации экономического потенциала республики.

В мероприятии участвовали президент Союза «Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата» Владимир Катенев, первый заместитель председателя правления Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан Артур Николаев и руководители предприятий города.

В ходе встречи Ренат Валиуллин подчеркнул, что Татарстан всегда открыт для новых проектов. Руководство республики готово предоставить льготы и оказать всестороннюю поддержку предприятиям, готовым сотрудничать.

Фото: пресс-служба постпредства Татарстана в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Руководитель петербургского офиса Банка Казани Валерия Серова пригласила всех посетить недавно открытый офис Банка Казани, отметив, что там представлена универсальная фронт-линия банковских услуг для населения, выделены зоны обслуживания представителей малого и среднего бизнеса и кассы для валютно-обменных операций.

Напомним, 5 сентября 2022 г. в Санкт-Петербурге открылся офис Банка Казани по адресу ул. Большая Московская, д. 18. В банке представлен универсальный перечень продуктов для физических и юридических лиц.

Благодаря эффективной работе с МСП, Банк Казани недавно вошёл в топ рейтинга российских банков по поддержке бизнеса. По версии аналитического центра «БизнесДром», он стал 14-ым по этому показателю среди ключевых финансовых организаций страны.

Банк Казани с самого начала взял ориентир на развитие продуктов для малого и среднего предпринимательства. Запущен уникальный цифровой портал ХОЧУКРЕДИТ.РФ (18+), где подать заявку на кредит для бизнеса и получить решение можно за 8 часов онлайн, не отрываясь на визиты в банк. Кстати, весной для удобства работы МСБ с дружественными странами в список валют для обменных операций был добавлен китайский юань.

Подробнее о встрече можно прочитать на официальном портале постоянного представительства Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

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