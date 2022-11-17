Российская операционная система для смартфонов обойдется в 480 миллиардов рублей — это много или мало?
Перевод граждан на российскую мобильную операционную систему «Аврора» обойдется в 480 миллиардов рублей. Эти деньги нужны на развитие и создание инфраструктуры, закупку устройств, установку ОС, зарплаты сотрудников.
Предполагается, что за 480 млрд в России появится 70 млн гаджетов с российским ПО. Курировать проект будет «Ростелеком». Он, как отметили в компании, необходим из-за вероятного отключения России от экосистем Google и Apple, а также из-за того, что из их магазинов пропали важные для страны приложения.
По данным «Ростелекома», указанная сумма — это «верхнеуровневая оценка» требуемых инвестиций.
Российская ОС для смартфонов обойдется в 480 миллиардов рублей — это:
- $7,9 миллиарда, или €7,6 миллиарда, по курсу на сегодня.
- По 6 857 рублей на один смартфон с ОС «Аврора».
- Столько же россияне перевели на зарубежные счета во втором квартале 2022 года.
- В 2,4 раза больше, чем правительство России намерено выделить на производство российских компьютеров и смартфонов — 200 миллиардов рублей.
- 6,9 миллиона российских ноутбуков Aquarius на Intel Core i5 и SSD на 512 Гб — его можно купить за 69,3 тысячи рублей.
- Больше стоимости Wildberries — по оценкам Forbes, маркетплейс стоит $7,635 миллиарда. Он занимает вторую строчку в рейтинге 30 самых дорогих компаний Рунета.
- 3,2 миллиона новых смартфонов iPhone 14 Pro с памятью на терабайт — сейчас он стоит 149,9 тысячи рублей.
- 240 тысяч приложений для операционных систем IOS и Android — разработка одного, в зависимости от сложности, стоит около 2 миллионов рублей.
- Почти 23 штрафа Google — российские суды оштрафовали компанию в сумме на 21 млрд рублей.
- Чуть больше половины от суммы, которую планирует потратить китайская компания Xiaomi на разработки— €15 миллиардов в течение следующих пяти лет.
- Три «Лахта-центра» в Санкт-Петербурге — общая стоимость комплекса оценивалась в 155 миллиардов рублей.
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