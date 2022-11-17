В 2022 году в Татарстане построили и обновили 59 общественных пространств

В Татарстане в текущем году построили и обновили 59 общественных пространств. Также 1212 дворов были благоустроены в Набережных Челнах, в Лаишево и в Альметьевске.

В 2022 году на благоустройство общественных пространств Казани было выделено 940,7 млн рублей. Из них 406 млн приходится на федеральный бюджет.

Напомним, были благоустроены: жилой комплекс «Салават купере», ЖК «Светлая долина», «Сквер 100-летия образования строительной отрасли Татарстана». Было проведено благоустройство и берегоукрепление торгово-развлекательного комплекса «Зеркала Татарстана».

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