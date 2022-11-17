В Казани утвердили актуализированные схемы водоснабжения и водоотведения на 2022—2028 годы
Исполком Казани принял постановление об утверждении актуализированных схем водоснабжения и водоотведения на период с 2022 по 2028 год. Документ размещен в соответствующем сборнике.
Предыдущее аналогичное постановление на 2021—2028 годы признано утратившим силу.
Новые схемы приняты в связи с изменением градостроительной ситуации. Стоит отметить, что сами они опубликованы не были.
Напомним, с 1 июля казанцы начали платить больше за воду и стоки. Подорожало все, но сильнее всего услуги по водоотведению — на 41%, питьевая вода — на 10,9%, горячая вода — на 7,3%.
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