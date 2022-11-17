Казанцы купили на «Авито» на 35% больше смартфонов, чем год назад

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По итогам III квартала 2022 года на «Авито» было продано на 33% больше смартфонов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 22% больше показателя II квартала этого года, сообщили аналитики сервиса (данные есть в распоряжении «Реального времени»).

В Казани в III квартале этого года продажи смартфонов увеличились на 35% по сравнению с прошлым годом и на 24% со II кварталом.

Средний чек покупки гаджета составил 19 340 рублей, что ниже средней розничной цены нового устройства (23 500 рублей в III квартале 2022 года) на 17%. Несмотря на рост продаж от квартала к кварталу, цена особо не менялась, колебания составили не более 2% с начала года.

Фото: pixabay.com

Приобрести смартфон в Казани можно в среднем за 23 150 рублей.



Пользователи стали чаще покупать новые устройства, согласно динамике продаж. В первом квартале этого года новые смартфоны составили всего 20% от доли продаж, во втором — 53%, а в третьем — уже 62,5%.



Общее число купленных смартфонов за июль — сентябрь 2022 года составило более 1,6 млн гаджетов — это рекорд за историю продаж на площадке.

Топ-10 самых популярных марок традиционно возглавили Apple — 57%, Samsung — 14%, Xiaomi — 13%, Honor — 4%, Huawei — 2%. Суммарно на них пришлось 84% от всех продаж.

Чтобы защитить себя от неприятных ситуаций, следует приобретать смартфон вместе с коробкой и чеком. Кроме того, с продавца следует взять расписку с указанием суммы и отсутствия у него претензий к покупателю.



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Илина Хакимова