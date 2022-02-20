Эксперт рассказал, какие риски возникают при покупке подержанных телефонов

При покупке подержанного телефона существует риск приобрести сломанный или утопленный гаджет. Об этом предупредил замдиректора центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков.

По его словам, также возникает вероятность купить украденный телефон или устройство с установленным на него шпионским программным обеспечением. В таком случае рекомендуется выполнить полный сброс телефона к заводским настройкам и обновить операционную систему до последней версии.

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Чтобы защитить себя от неприятных ситуаций, следует приобретать смартфон вместе с коробкой и чеком. Кроме того, с продавца следует взять расписку с указанием суммы и отсутствия у него претензий к покупателю, передает RT.

Недавно клинический психолог Михаил Хорс рассказал, как побороть зависимость от гаджетов. Например, для начала нужно признать само наличие зависимости, а затем посчитать, сколько времени уходит на использование телефона.

Диана Жиленкова