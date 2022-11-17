Большинство казанцев уделяют свободное время саморазвитию

Саморазвитие с уверенностью можно назвать трендом современности — об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного в октябре экспертами платформы «Авито Работа» и онлайн-университета Skypro.

85% жителей Казани стараются проводить свободное время с пользой, уделяя его саморазвитию. При этом у 46% от этого зависят самооценка и уверенность в себе. Интересно, что творчество возглавляет топ-направлений для самосовершенствования.

Также стало известно, что большинство казанцев (61%) занимаются саморазвитием стихийно — когда есть время и желание. Привычку составлять план занятий на несколько дней вперед имеют 18%, на месяц вперед — 8%, на несколько месяцев — 4%. Часто именно нехватка времени становится главным препятствием на пути к саморазвитию (42%).



62% опрошенных отметили, что получение новых знаний приносит им удовольствие, а еще 46% помогает повысить уверенность в себе. Больше одной трети (37%) считают, что таким образом помогают себе быстрее адаптироваться к изменениям в профессии, а 19% — что их сфера деятельности требует постоянного самосовершенствования.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вообще, для многих опрошенных саморазвитие напрямую связано с их профессиональной деятельностью — 21% респондентов связывают получение дополнительных навыков с открытием новых карьерных возможностей. Еще 27% учатся новому в стремлении стать востребованными специалистами в своей сфере.

При этом одна треть (33%) казанцев посвящают свободное время творчеству и развитию креативного мышления. Еще 28% занимаются развитием критического мышления и логики. Многие стремятся повысить эффективность деловых коммуникаций: например, 31% учатся эффективной работе и общению с клиентами, 19% — ведению переговоров.

В топ-направлений также вошли: экономика (28%), маркетинг (29%), программирование (15%) и развитие менеджерских компетенций: управление командой (16%) и тайм-менеджмент (16%).

Говоря о способах и путях саморазвития, можно отметить, что 70% респондентов предпочитают читать профессиональную литературу. Еще 59% проходят онлайн-обучение, включая прослушивание лекций и просмотр вебинаров.

Интересно, что идею 4-дневной рабочей недели поддерживает почти каждый второй казанец (49%), а среди опрошенных в возрасте до 34 лет идею одобряют 65%. Говоря о том, на что жители Казани будут тратить освободившийся день, наиболее часто звучали: проведу его с семьей и детьми (20%), просто отдохну (18%), займусь повышением квалификации и изучением иностранных языков (17%). Вместе с этим каждый седьмой (16%) найдет на свободный день подработку, а каждый девятый (11%) уделит время домашним делам. С удовольствием потратят день на хобби 6% опрошенных, на спорт и прогулки — 5%, а на личные дела — 2%.

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Илина Хакимова