Компания Puma намерена отсудить домен puma.ru у «любителя животных»

Немецкая компания Puma SE — известный производитель спортивной одежды и обуви, намерена отсудить у компании Nalim Development Ltd право использовать товарный знак под именем puma.ru, за этим немецкая компания обратились в арбитражный суд Москвы, сообщает ТАСС.



Сейчас на сайте по спорному адресу — самая простая интернет-страница, посвященная пумам — «Сайт о пумах». На нем размещена краткая справочная информация об этих хищниках и несколько фотографий. Администратор сайта — Nalim Development.



Вторым ответчиком по иску немецкой компании является регистратор доменных имен ООО «Сэйлнэймс».

Ранее суд принял обеспечительные меры, запретив регистратору аннулировать доменное имя puma.ru, передавать права администрирования другому лицу за исключением истца, осуществлять смену регистратора до окончания рассмотрения этого спора.

Фото: realnoevremya.ru

Предварительные слушания суд назначил на 21 ноября.

Ответчик Nalim Development имеет признаки компании-киберсквоттера. Киберсквоттингом называют массовую регистрацию доменов, содержащих торговую марку другого лица, с целью их дальнейшей перепродажи или недобросовестного использования. Nalim Development проходит ответчиком в нескольких делах по искам правообладателей.

В феврале мировой судья Набережных Челнов вынес обвинительный приговор по делу жителя Нижнекамска, признанного виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).

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Илина Хакимова