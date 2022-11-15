Жители казанского Юдино обеспокоены опасным участком дороги — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

Перекресток рядом с остановкой «Ул. Лейтенанта Красикова» в казанском поселке Юдино — один из самых опасных участков, говорят жители — здесь достаточно высокая аварийность, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Жители рассказывают: пешеходный переход расположен прямо на повороте, а водители съезжают с возвышенности и не могут увидеть часть пешеходного перехода. Многие не успевают притормозить перед зеброй.

За несколько метров до пешеходного перехода есть предупреждающие знаки «Осторожно, дети!» и ограничение скорости до 40 км/ч. Однако водители не обращают на них внимания, утверждают местные жители.



На участке всегда многолюдно — рядом школа и детский сад, недалеко железнодорожная станция и рынок. Жители просят поставить на перекрестке светофор. Еще одно предложение — перенести остановку чуть дальше перекрестка.

О проблеме юдинцы написали в «Открытую Казань», заявка сейчас находится в работе. В администрации Кировского и Московского районов города знают об опасном участке. Вопрос вынесут на рассмотрение районной комиссии по безопасности дорожного движения.

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Маргарита Головатенко